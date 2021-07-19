Kendi Bilgisayar Mühendisi anne iç mimar baba mikroçip...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ’nın kadrosunda yer alan Arda Bulut, Türkiye’de eşi benzeri olmayan kariyer öyküsü ile mutlaka yakından takip edilmesi gereken bir futbolcu...

21 yaşındaki Arda, ABD ’nin dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka bölümü mezunu olmasına rağmen, içindeki futbol aşkını dinleyip, ‘üst düzey profesyonel futbolcu’ olmak hayalinin peşinden giderek Türkiye’ye geldi.

Geçtiğimiz ocak ayında Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Arda, “İyi bir okulu bitirdim ama hayalim futbolcu olmaktı. Bunun startını vermek için buradayım” diyor.

Baba Silikon Vadisi’nde yönetici anne iç mimar ve öğretim görevlisi





Tüm dünyada milyonlarca gencin kapısından girmek için can attığı Stanford Üniversitesi’nin en zor bölümlerinden birini bitirmesine karşın futbolu seçen Arda Bulut’un bu şaşırtıcı hikayesinin detayları için şimdi en başa dönelim...

Her şey 1995 yılında ODTÜ mezunu Zafer Bulut ile Bilken Üniversitesi mezunu Çiğdem Taraflı Bulut’un yüksek lisans eğitim i için ABD’ye gitmesiyle başlıyor.

Silikon Vadisi’nde mikroçip bölümü yöneticisi olan Zafer bey ile ABD’de ünlü bir iç mimar ve öğretim görevlisi olan Çiğdem hanımın iki oğlundan birincisi olan Arda Bulut, 30 Eylül 1999’da Kaliforniya eyaletindeki Los Gatos’ta dünyaya geliyor.

Üniversitede hem futbol oynadı hem de eğitimine devam etti

ARDA, 5 yaşından itibaren futbola merak salıyor ve büyük bir tutkuyla oynamaya başlıyor. Babası Zafer beyin, “Derslerini aksatmadığın sürece futbol oynamaya devam edebilirsin” sözleriyle teşvik ettiği Arda, eğitim ve sporu bir arada götürmeyi başarıp, Stanford Üniversitesi’ne giriyor. Bu arada ABD’de U18 Milli Futbol Takımı’na seçilen Arda, eğitim hayatını aksatmadan sürdürüp, Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka bölümünden mezun oluyor. Stanford Üniversitesi’nin futbol takımında forvet olarak forma giyen Arda, mezun olduktan sonra Ağustos 2020’de ABD’de 2. lig seviyesindeki Louisville City takımına transfer oluyor.

BABASI ZAFER BULUT ESKi BASKETBOLCU

ARDA Bulut’un babası Zafer Bulut, gençlik yıllarında Ankara ’da Şekerspor’da basketbol oynamış. Sporla haşir neşir olan Zafer bey, 5 yaşında futbola başlayan oğlunun ilk teknik direktörü. Annesi Çiğdem hanım ise, oğlu futbola başlayana dek bir tek maç dahi seyretmemiş.

KARDEŞi DE WASHiNGTON ÜNiVERSiTESi’NDE





Ama şimdi Arda sayesinde çok bilgili bir futbolsever. Arda’nın küçük kardeşi Altay da Washington Üniversitesi’nde Grafik Sanatlar bölümü öğrencisi.

KARACABEYSPOR’DA YARIM SEZON kiRALIK OLARAK FORMA GiYDi

ABD’deki futbol ligleri dünyaca ünlü bir golcü olma hayali kuran Arda Bulut’u kesmedi; futbolun kalbi olan Avrupa ’ya gitmenin en mantıklı yolu olarak anavatanı Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Geçtiğimiz ocak ayında İstanbul ’a gelen genç futbolcu, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Ardından, deneyim kazanması için TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabeyspor’a kiralanan Arda, 17 maçta 4 gol, 2 asist ürettiği Bursa ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından Kasımpaşa’ya döndü. Şimdi büyük bir hırsla yeni sezona hazırlanan Arda’nın bugün Fenerbahçe ile yapılacak hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.

HANGi MiLLi TAKIMI SEÇECEĞi BELiRSiZ





Daha önce ABD U18 Milli Takımı’na seçilen 21 yaşındaki Arda Bulut, “A Milli Takım tercihinde bulunman gerekirse hangisini seçeceksin?” sorumuz üzerine, “O günkü şartlara göre karar vereceğim. Ben Amerika ’da doğdum ve büyüdüm. Bu yüzden kendimi hem Amerikalı hem de Türk olarak hissediyorum. Seçme zamanım gelince ailemle birlikte konuşur, gereken kararı veririz” dedi.

ÇOCUKLUK KAHRAMANI NiHAT KAHVECi