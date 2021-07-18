Kendini yaktı! Bir ameliyat daha

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Diego Perotti bir ameliyat operasyonu daha geçirecek.

18 Temmuz 2021 Pazar - 12:04
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Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında Roma’dan transfer ettiği Diego Perotti, yaşadığı uzun sürekli sakatlıklar yüzünden yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Bu durum Arjantinli futbolcuya iletildi ve kendisine kulüp bulması istendi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun geçen sezon taşıdığı 11 numaralı formayı ilk oynanan hazırlık karşılaşmasında Sinan Gümüş giydi.
 
Diego Perotti’nin önceki gün sosyal medya hesabından 11 numaralı forması ile ilgili yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli yetkilileri bir hayli şaşırttı. Deneyimli futbolcuya yeni sezon planlarında yer almadığının açık şekilde söylendiği ifade edildi.
 
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sorunlar yaşayan Diego Perotti geçen sezonun ilk yarısında yeniden ciddi biçimde sakatlanmış ve sarı-lacivertli kulübün sağlık heyeti yerine kendi doktorunu dinlemişti. Fenerbahçe sağlık heyeti ameliyatın tek çare olmadığını bildirerek, Perotti’den daha kısa sürede sahalara dönebilmesi için tedavi olmasını istemişti. Bu öneriyi dikkate almayarak operasyon geçiren yıldız futbolcu adeta kendini yaktı. 29 Kasım’da Beşiktaş’la Kadıköy’de oynanan maçta sakatlanan Perotti daha sonra ameliyat olmuş ve sezonu çok erken bir biçimde kapatmak zorunda kalmıştı. (Skorer)

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Etiketler: perotti fenerbahçe
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