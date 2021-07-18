Kendini yaktı! Bir ameliyat daha



Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında Roma ’dan transfer ettiği Diego Perotti, yaşadığı uzun sürekli sakatlıklar yüzünden yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Bu durum Arjantinli futbolcuya iletildi ve kendisine kulüp bulması istendi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun geçen sezon taşıdığı 11 numaralı formayı ilk oynanan hazırlık karşılaşmasında Sinan Gümüş giydi.

Diego Perotti’nin önceki gün sosyal medya hesabından 11 numaralı forması ile ilgili yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli yetkilileri bir hayli şaşırttı. Deneyimli futbolcuya yeni sezon planlarında yer almadığının açık şekilde söylendiği ifade edildi.

