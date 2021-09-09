Kerem Aktürkoğlu ve Marcao barıştı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları önünde barıştı.

Marcao, "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'se şu ifadeleri kullandı: