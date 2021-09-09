Kerem Aktürkoğlu ve Marcao barıştı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları önünde barıştı.

09 Eylül 2021 Perşembe - 21:29
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Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları önünde barıştı.
 
Marcao, "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum" dedi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'se şu ifadeleri kullandı:
 
"25-30 tane adam ve bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda. Bu kadar yabancı insanın birlikte olması kolay bir hadise değil. Bu kadar genç bir grubun, istemediği bazı yükselişler ve sinirsel hareketler, hatta bazen kavgaya varan hadiseler olabilir. Ama bir dozu olmalıdır. Marcao ve Kerem arasında olan olay, sahada cerayan etmiştir. Dolayısıyla Marcao'nun özrünü sahada dilemesini istedim. O da üzüntü duyduğunu defalarca kez dile getirdi."

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