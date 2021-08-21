Kerem'den sonra Cenk Akyol da Galatasaray NEF'te

Eski milli basketbolcu Cenk Akyol Galatasaray NEF'te bireysel koç görevini üstlendi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 13:36
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Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Cenk Akyol'un, Galatasaray'da bireysel koç olarak görev yapacağı belirtildi.
 
Cenk Akyol, 2007-2008 sezonu ve 2012-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
 
2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Akyol, 2004, 2005 ve 2013 yıllarında Basketbol Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
 
2005 NBA Draftı’nda ikinci tur 59. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilen Akyol, son olarak 2014 Dünya Kupası’nda milli formayı giydi.

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Etiketler: cenk akyol galatasaray
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