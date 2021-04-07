Kevin de Bruyne 4 yıl daha Manchester City'de

Manchester City süper yıldız Kevin de Bruyne ile 2025'e kadar kontrat uzattı.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:30
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Kevin de Bruyne'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kevin de Bruyne kulübümüz ile devam eden sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yazının sonuna kadar Manchester City'de kalacak şekilde yeni kontrat imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı. 
 
Manchester temsilcisi ile nikah tazelemesinin ardından kulübün resmi internet sitesinde konuşan Belçikalı yıldız oyuncu, "Daha mutlu olamazdım. 2015 yılında Manchester City'e geldiğimden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarları çok seviyorum, ailem Manchester'da bir düzen kurdu ve burada oyunumu olumlu yönde çok geliştirdim." dedi.

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Etiketler: Kevin de Bruyne manchester city
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