Kevin de Bruyne 4 yıl daha Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Kevin de Bruyne'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kevin de Bruyne kulübümüz ile devam eden sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yazının sonuna kadar Manchester City'de kalacak şekilde yeni kontrat imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.