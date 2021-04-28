Kevin Durant 17 sayı attı Nets 42 galibiyete ulaştı

NBA'de Brooklyn Nets, Toronto Raptors'ı 116-103 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 12:48
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, deplasmanda Raptors'ı mağlup ederek 42 galibiyete ulaştı. 
 
Nets'te Kevin Durant 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 22 sayı üretti.
 
Raptors'ta Kyle Lowry 24, Anunoby 21 sayı ile oynadı.
 
- Damian Lillard 2000. üçlük ile tarihe geçti
 
Portland Trail Blazers'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu.
 
671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry'nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.
 
- Sonuçlar
 
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 115-119
 
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133
 
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 104-114
 
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
 
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 107-114

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Etiketler: nba
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