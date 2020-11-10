Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisinde sahada olacak

Sakatlığı sebebiyle henüz ligde forma giyemeyen Fransız kanat, milli aranın sonuna kadar takıma dönecek.

10 Kasım 2020 Salı - 10:46
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, sahadaki performansıyla değil sakatlıklarıyla konuşulur olmuştu. Arka adalesindeki problem nedeniyle ligde henüz hiç forma giyemeyen yıldız oyuncunun Milli ara sonuna kadar sakatlığını tamamen atlatacağı öğrenildi.
 
FENERBAHÇE'YE HAZIRLANIYOR
 
25 yaşındaki oyuncunun, Başakşehir karşısında 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde ise hazır olması halinde Fransız kanadı ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi. Başarılı oyuncunun da hazırlıklarını bu yönde yapacağı gelen haberler arasında.
 

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Etiketler: Kevin N'Koudou beşiktaş
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