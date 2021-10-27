Kim Min - Jae'den sonra Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha

Kim Min - Jae'den oldukça memnun kalan Fenerbahçe yönetimi Min-Kyu Song'u gündemine aldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 9:55
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Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi.

 
Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor. Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi.
 
Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor. 
 
Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

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Etiketler: Min-Kyu Song fenerbahçe
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