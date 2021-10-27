Kim Min - Jae'den sonra Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha

Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi.

Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro.