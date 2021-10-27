Kimse Yedlin'den memnun değil! İşte Boey'in döneceği tarih

Galatasaray’da Sacha Boey’in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

En ucuz bilet 70 lira

Sarı-kırmızılı kulüpten açıklamada, kombine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine dünden; genel satışa da bugün 14.00’ten itibaren satışa çıktığı duyuruldu. En ucuz bilet 70, en pahalısının ise 650 lira olduğu belirtildi. Rakip takım taraftarına satış yapılmayacak.