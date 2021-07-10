Kırkpınar'da Survivor sürprizi! İlk galibiyet...

Pandemi dönemini değerlendirmek için yarışma programı Survivor ’a katılan ve burada da şampiyonluk kazanan Balaban, vücudunun hazır olmaması nedeniyle güreşmedi. Bununla beraber Balaban dün Edirne ’de er meydanına çıkarak pehlivan arkadaşlarına başarılar diledi.





Öte yandan İsmail Balaban’ın Survivor’da takım arkadaşı olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya da güreşleri izlemek üzere Sarayiçi’ne geldi. İsmail Balaban ve Ağa Seyfettin Selim ’in davetlisi olarak Sarayiçi’ne gelen Karacakaya baş güreşleri öncesi çayıra inerek tüm pehlivanlara teker teker başarılar diledi. Karacakaya ayrıca protokolden güreşleri izlerken fotoğraf ricalarını da geri çevirmedi.

Öte yandan İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban çayıra çıktı ancak ilk turda Kürşat Şevki Korkmaz’a elendi.

İLK GALİBİYET ALİ GÜRBÜZ'DEN





İlk galibiyeti son başpehlivan Ali Gürbüz aldı. Gürbüz, Kocaeli ’den Osman Özgün’ü 7 dakikada yendi. Bir diğer favori Orhan Okulu da Ahmet Selbest’i 8 dakikada geçti.

En büyük sürpriz, 2009 ve 2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil’in ilk turda elenmesi oldu. Antalyalı pehlivan ilk turda genç hemşerisi Cengizhan Şimşek’e puanlamada mağlup oldu.