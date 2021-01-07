Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız mts ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi son saniyede gelen basketle 73-71 kazandı ve Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı.

07 Ocak 2021 Perşembe - 23:54 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 0:07
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THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.
 
Fenerbahçe Beko, son saniyede gelen basketle mücadeleyi 73-71 kazandı. Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı. Temsilcimiz toplamda 8. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrılmış oldu.
 
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)
Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic
Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53

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