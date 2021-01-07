Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe

07 Ocak 2021 Perşembe - 23:54
| Son Güncelleme : 08 01 2021 - 0:07
THY Avrupa
Ligi 18. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko
kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe Beko, son saniyede gelen basketle mücadeleyi 73-71 kazandı. Bu sonuçla birlikte Euroleague
'deki galibiyet serisi 3 maça çıktı. Temsilcimiz toplamda 8. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrılmış oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)
Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic
Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton
, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53