Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 5 Euroleague karşılaşmasının 4’ünden galibiyetle ayrılmayı başaran temsilcimiz Anadolu Efes , sezon başındaki eksiklerin takıma katılması ve özellikle de Shane Larkin’in devreye girmesiyle yükselişe geçmişti. Khimki Moskova ’ya karşı oynadıkları son karşılaşmada sayılarıyla takımı sırtlayan Shane Larkin ve Krunoslav Simon galibiyetin mimarlarından olmuşlardı.

Kızıl Yıldız deplasmanı öncesinde ise Türkiye A Milli Basketbol Takımı’ndan alınan izinle beraber Shane Larkin, Doğuş Balbay,Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı ve Tolga Geçim bir günlüğüne milli takım kampından ayrılarak Anadolu Efes ’in Kızıl Yıldız ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil olacaklar.



Ev sahibi ekip Kızıl Yıldız ise belki de bu ligin en dengesiz performansını sergileyen ekiplerinden biri durumunda yer alıyor. Şu anda 4 galibiyet 6 mağlubiyet ile ligin 12. Sırasında yer alıyor. Bu dalgalı performansın en büyük etmenlerinden biri ise takımın en büyük skor opsiyonlarından biri olan Jordan Loyd’un standard bir sayı ortalaması yakalayamaması…

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon 9 mücadelede 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Anadolu Efes, ligin 8. Sırasında yer alıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes’in oynadığı 9 karşılaşmanın 5’inde 160 sayı barajı aşıldı.

Kızılyıldız’ın bu sezon çıktığı 10 karşılaşmanın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes’in Kızılyıldız deplasmanına çıkacağı mücadelede %28’lik oranla ev sahibi ekibin galibiyetini tercih etti.

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