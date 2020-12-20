Kızılyıldız ve Beşiktaş iddiaları vardı! Açıkladı

Şu anda boşta olan ve adı sık sık Beşiktaş'la anılan Tosic hakkında yapılan haberlere açıklık getirdi.

20 Aralık 2020 Pazar - 13:35
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Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Sırp stoper Dusko Tosic'ten Kızılyıldız ve Süper Lig açıklaması geldi.
Sırp oyuncu Dusko Tosic, Kızılyıldız ve Beşiktaş transfer dedikoduları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
 
Sırp medyasına konuşan Tosic, "Sırp liginin en büyük takımlarından Kızılyıldız'ın formasını giymek benim için her zaman bir onur ve ayrıcalıktır. Terzic ile görüştüm ve teknik direktör Dejan Stankovic'ten haber aldım. Önümüzdeki günerde daha ayrınlı konuşacağımızı umuyorum. Kızılyıldız istikrarlı bir kulüp ve UEFA turnuvalarına düzenli olarak katılıyor" dedi.
 
Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Tosic, "Kendimi harika hissediyorum. 35 yaşında olmama rağmen iki, üç sezon daha oynayabilirim. Türkiye'de iyi bir izlenim bırakmıştım. Seçenekler ve teklifler var ama daha somut bir şey söyleyemem" diyerek sözlerini tamamladı.
 

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Etiketler: TOSİC beşiktaş
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