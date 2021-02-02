Klopp'tan Ozan Kabak yorumu! 'Dört gözle bekliyoruz'

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, Ozan Kabak hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2021 Salı - 13:04
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı Altay Yücel İldiz ile yollarını ayırdı Ali Akman dün Eintracht Frankfurt'a imza attı bugün yaylım ateşine uğradı İşte Ozan Kabak'tan ilk açıklama! 'Van Dijk ile...' Transferin son gününde Fenerbahçe'de 5 ayrılık

Schalke 04 forması giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, sezon sonuna kadar Liverpool'a kiralandı. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Kloop, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi.
 
Ozan'ın Almanya'ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Kloop, "Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil. Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
 
Kloop, "Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk" dedi.
 
LIVERPOOL, MİLLİ FUTBOLCU OZAN KABAK'I SEZON SONUNA KADAR KİRALADI
 
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu.
 
Liverpool'dan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın transferine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve 19 numaralı formayı giyecek milli futbolcunun hafta içi Liverpool kentine geleceği açıklanmıştı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ozan kabak liverpool klopp
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de sürpriz Altay Bayındır gelişmesi! Yönetim yerine kaleci bile buldu Fenerbahçe'de sürpriz Altay Bayındır gelişmesi! Yönetim yerine kaleci bile buldu
Beşiktaş'a transferde büyük şok! Resmen çıldırttı gitmemek için...Beşiktaş'a transferde büyük şok! Resmen çıldırttı gitmemek için... Sadece 1 milyon euro'luk limit vardı! İşte Galatasaray'ın 5 transferi ve maliyetleriSadece 1 milyon euro'luk limit vardı! İşte Galatasaray'ın 5 transferi ve maliyetleri Mesut Özil 5.sırada! En pahalı transfer o değil işte piyasa değeri en yüksek oyuncuMesut Özil 5.sırada! En pahalı transfer o değil işte piyasa değeri en yüksek oyuncu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.