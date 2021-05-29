Kocaelispor gol yemek için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Dün akşam Kocaelispor-Sakaryaspor Play-Off finalinde inanılmaz olaylar yaşandı. 4-0 önde olan Kocaelispor taraftarları 'plaka' için gol yemeyi istediler.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:25
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Kocaelispor'un Sakatyaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldiği final maçının son bölümlerinde ilginç olaylar yaşandı.
 
İzmit ekibi, 2. dakikada Musa, 38. dakikada Benhur, 41. dakikada ise Murat Cem'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken 4. gol 88. dakikada geldi.
 
Bahattin'in rakip ağları havalandırmasıyla birlikte tribündeki taraftarlardan dikkat çeken bir talep geldi.
 
GOL YEMELERİ İÇİN TEZAHÜRAT
 
Kocaelispor taraftarları skorun 4-1 olması için kaleci Bayram’a gol yemesi için tezahüratlarda bulundu.
 
Kulübün sosyal medya hesabından da "Bayram gol gol gol!' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yapıldı. Sonucun 41 plakayla eşleşmesi için tezahüratlarda bulunulsa da karşılaşma 4-0 sona erdi.
 
SAKARYASPORLU OYUNCULAR TOP ÇEVİRDİ
 
Sakaryasporlu oyuncuların, bu durumu fark etmesi üzerine kendi sahasında top çevirmesi ve gol atmak için girişimde bulunmaması dikkat çekti.

 
1. LİG'E GERİ DÖNDÜ
 
En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.
 
Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.
 
SAKARYASPOR'UN HASRETİ 10 SEZONA ÇIKTI
 
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'u ikinci sırada bitirerek play-off'lara kalan Sakaryaspor'un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı.
 
TFF 1. Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Sakaryaspor, Kocaelispor'a mağlup olarak yükselme şansını kullanamadı.

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Etiketler: Kocaelispor-Sakaryaspor
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