Koita sürprizi! Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Fode Koita Trabzonspor'a imza atacak.

23 Mart 2021 Salı - 9:34
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Bordo-mavililer, sezon sonu Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki forvetle prensipte anlaştı. Avcı’nın da Koita’yı özellikle istemesi bu transferde önemli rol oynadı.
 
Trabzonspor, devre arasında da almak istediği Fode Koita'ya önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giydirmeye kararlı.
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği Gine asıllı Fransız forvetin, Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceği ve bordo-mavililere olumlu yanıt verdiği ifade edildi. 30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor. Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.

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Etiketler: koita trabzonspor
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