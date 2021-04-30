Koita ve Bruno Peres'le birlikte Trabzonspor'da 6 transfer

Bruno Peres ile Koita'nın transferini bitiren Trabzonspor 4 oyuncu takviyesi daha yapacak.

30 Nisan 2021 Cuma - 16:14
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalan bölümünde Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların ardından 2020-21 sezonuna noktayı koyacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbolcu İzleme Komitesi gelecek sezonun transferlerine odaklanırken tespit edilen isimler üzerinde ise titiz bir çalışma yürütülüyor.
 
SEZONUN BİTMESİYLE TRANSFERLER AÇIKLANACAK!
 
Fode Koita ve Bruno Peres ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, bu oyuncuların dışında 4 nokta transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kanatlarla birlikte forvet hattını daha güçlü bir hale getirmeyi planlayan Karadeniz ekibinin, sezonun bitmesiyle birlikte görüşme halinde olduğu oyuncularla sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadroya katılması muhtemel oyuncuların yeni sezon kampında hazır olmalarına büyük bir önem veriyor.

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Etiketler: koita bruno peres trabzonspor
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