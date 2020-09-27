Konya'da gol yağmuru! Beşiktaş'a şok...

Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş 'ı ağırladı. Saat 16:00'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip oldu.

Konyaspor mücadeledeki ilk golünü 28. dakikada Shengelia ile kaydetti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Konyaspor , Kravets'le 63. dakikada 2-0 öne geçti. 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shengelia farkı 3'e çıkaran golü attı. 83. dakikada penaltı kazanan Konya ekibi bu kez Kravets'in attığı golle 4-0 öne geçti. Beşiktaş'ın tek golü son dakikada Gökhan Töre'nin ayağından geldi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Süper Lig devi Beşiktaş 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 4'e yükseltirken Beşiktaş 4 puanda kaldı.