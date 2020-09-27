Konya'da gol yağmuru! Beşiktaş'a şok...

Süper Lig'in 3. haftasında İH Konyaspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

27 Eylül 2020 Pazar - 16:42 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 18:03
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Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Saat 16:00'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip oldu. 
 
Konyaspor mücadeledeki ilk golünü 28. dakikada Shengelia ile kaydetti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
 
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Konyaspor, Kravets'le 63. dakikada 2-0 öne geçti. 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shengelia farkı 3'e çıkaran golü attı. 83. dakikada penaltı kazanan Konya ekibi bu kez Kravets'in attığı golle 4-0 öne geçti. Beşiktaş'ın tek golü son dakikada Gökhan Töre'nin ayağından geldi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Süper Lig devi Beşiktaş 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
 
Bu sonuçla Konyaspor puanını 4'e yükseltirken Beşiktaş 4 puanda kaldı.
 
MAÇTAN NOTLAR
 
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mustafa Savranlar üstlendi.
 
Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, deplasmanda Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Rio Ave maçlarında takımının başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, Rio Ave'deki ilk 11'e göre kaleyi Utku Yuvakuran yerine Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Montero yerine Vida, Rıdvan Yılmaz yerine N'Sakala'yı oyuna dahil oldu. Mensah ve Hüseyin Atakan Üner de ilk 11'de yer aldı. Siyah- beyazlı ekip sahaya kırmızı formayla sahaya çıktı.
 
YENİ TRANSFER ABOUBAKAR İLK KEZ KADRODA
 
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.
 
ATİBA KADRODA YER ALMADI
 
Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
 
KRAVETS İLK KEZ KADRODA
 
İttifak Holding Konyaspor'un hafta içerisinde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets'te yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı.
 
KONYASPOR'DA 2 EKSİK
 
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.
 
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 39'UNCU RANDEVU
 
İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini Beşiktaş, 4'ünü Konyaspor kazanırken 12 maçta berabere sonuçlandı.
 

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Etiketler: süper lig konyaspor beşiktaş
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