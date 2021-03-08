Konyaspor 0 - Fenerbahçe 3

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe 29. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

08 Mart 2021 Pazartesi - 18:40 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 21:29
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe 29. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
 
 
3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla  buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.  Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir  bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı  serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.
 
29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası  içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün  vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
 
32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın  pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına  girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu  ağlara gönderdi: 0-2
 
34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi  yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole  izin vermedi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
51. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin  yuvarlak, kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
 
58. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta iyi  yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
 
62. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in  ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Altay Bayındır gole  izin vermedi.
 
64. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan  Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun  devamında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden  vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
 
77. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına yakın bir noktadan sert  vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.
 
90. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin  kullandığı köşe atışında kaleci Sehic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan  Serdar Aziz, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3
 
Karşılaşma, sarı-lacivertli takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye 
 
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim  Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia,  Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk. 70 Bytyqi), Cikalleshi
 
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak,  Sosa (Dk. 59 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Ozan Tufan), Osayi-Samuel  (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 82 Samatta), Valencia, Thiam (Dk. 59 İrfan  Can Kahveci)
 
Goller: Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel, Dk. 90 Serdar Aziz  (Fenerbahçe)
 
Sarı kartlar: Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding  Konyaspor), Dk. 57 Valencia, Dk. 84 Samatta (Fenerbahçe)
 
 
 
Maçtan notlar
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe,  deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynan karşılaşmayı  Fırat Aydınus yönetti. 
 
Fenerbahçe,  Konyaspor maçında  sakat olan 4 oyuncusu ile kadro dışı kalan 1 oyuncusundan yoksun şekilde sahaya çıktı. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan ve bireysel çalışmalar sürdüren Sadık Çifpınar, sakatlığı bulunan Perotti, çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil ve sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Konyaspor karşılaşmasında da yer almadı.
 
GUSTAVO FORMAYA KAVUŞTU
Sarı-lacivertli ekipte  sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuştu.  Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand bugün kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyecek. 
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya maçındaki ilk 11'e göre; Serdar, Valencia, Mert Hakan, Thaim'e yer verirken, Ozan ve Tisserand da yedek kulübesinde yer aldı. 
 
KONYASPOR'DA GUİLHERME FORMA GİYEMEYECEK 
Konyaspor, seramoniye Bitlis'de şehit olan askerlerin isimlerinin bulunduğu maskeyle çıktı. 
 
Yeşil-beyazlı ekipte ise sarı kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlığı devam eden  Alper Uludağ ve  Barış Yardımcı forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Sehic ise ilk 11'de yerini aldı. 
 
İlhan Palut'da Medipol Başakşehir maçındaki ilk 11'e göre Sehic, Adil ve Shengelia'ya yer verdi. 
 
Konyaspor, Fenerbahçe karşısına 42'nci kez çıkacak. Daha önceki maçların 6'sını Konyaspor, 32'sini Fenerbahçe kazanırken, iki takımda 3 maçta berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile 2020 yılında oynadığı iki maçını da kazandı. 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe
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