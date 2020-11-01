Konyaspor 1-2 Başakşehir

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

01 Kasım 2020 Pazar - 18:36
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Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı.
 
Başakşehir'in gollerini 45. dakikada Jevtovic kendi kalesine ve 59. dakikada Aleksic attı. Konyaspor'un sayısını 69. dakikada Artem Kravets kaydetti.
 
Başakşehir'de 4. dakikada Crivelli'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Crivelli 14. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
 
Konyaspor'da Skubic'in 21. dakikada kullandığı penaltıda Mert Günok gole izin vermedi.
 
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir puanını 10'a çıkardı. Konyaspor ise 6 puanda kaldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
Başakşehir'in 4. dakikada Enzo Crivelli ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi.
Crivelli, 14. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Onun yerine Giuliano oyuna girdi.
19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.
26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
55. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
58. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Sehic'ten dönen topu Skrtel ceza sahası içindeki Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
69. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Skubic'in sağ kanattan pasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü. Topu önünde bulan Kravets'in dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
83. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
İLK 11'LER
 
Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets
 
Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; İrfan Can, Berkay, Aleksic; Deniz Türüç, Visca, Crivelli

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