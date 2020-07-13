Konyaspor - Başakşehir: 4-3

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 23:07
Süper Lig'in 32. haftasında lider Başakşehir
deplasmanda Konyaspor
'a konuk oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir mücadeleyi 4-3 kaybetti.
Başakşehir'in gollerini 3. dakikada penaltıdan Visca, 70. dakikada kendi kalesine Volkan Fındıklı
ve 77. dakikada Elia kaydetti. Konyaspor'un gollerini 20. ve 45+1. dakikada Miya, 28. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakika Skubic attı.
Başakşehir bu sonuçla 66 puanla liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise 33 puanla 13. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Konyaspor : Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal
, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.
20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ
, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
45 1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.