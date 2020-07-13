Konyaspor - Başakşehir karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Trabzonspor'un hata yaptığı haftalarda firesiz ilerleyen ve son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Başakşehir, Konyaspor'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:00
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Kayserispor'un çıkışı, Rizespor'un kıpırdanması, Yeni Malatyaspor'un toparlanması derken koronavirüs arasından döndükten sonra oynadığı 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Konyaspor, kendini bir anda kümede kalma savaşının ortasında buldu.TD Bülent Korkmaz'ın eldivenleri bir kez daha Ertuğrul Taşkıran'a vermesi bekleniyor.Gaziantep FK deplasmanında son bölüme kadar oyunun içindeydiler bu yüzden ilk 11'de değişiklik de olmayacaktır. Riad Bajic ile gol arayacaklar, Ömer Ali Şahiner ve Farouk Miya kanatlardan destek verecek.

Başakşehir ise şampiyonluğa koşuyor! Konya deplasmanından 3 puanla dönerlerse ve Trabzonspor da Denizlispor'a kaybederse günün sonunda mutlu sona ulaşabilirler...Takımda önemli bir eksik yok, cezası sona eren Alexandru Epureanu da kadroda.TD Okan Buruk'un Martin Skrtel, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Demba Ba ve Enzo Crivelli gibi temel taşlardan vazgeçmesi beklenmiyor. 2 maçtır Mahmut Tekdemir'in yerine orta alanda açık kapatan Mehmet Topal bir kez daha ilk 11'de olabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Deplasmanda oynadığı son 2 lig maçını kazanan Başakşehir, bu sezon deplasmanda üst üste 3 maç kazanamadı.

- Konyaspor evinde oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!%62'lik kesim adım adım şampiyonluğa giden deplasman ekibine güveniyor...%4'lük kesim ise "Başakşehir 1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve turuncu-lacivertlilerden en az 2 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞ BEĞENDİREN NE DİYOR?

Kulüpler 10 günde 3 maç temposu konusunda henüz 2. maçta büyük oranda çuvalladı. Elbette daha diri olan ve ayakta kalanlar sonuç almayı başardılar. Konyaspor’un skor meziyetleri kısıtlı. Tabii rakip de Başakşehir olunca, üretmek haliyle daha zor olacak. Başakşehir kalitesine rağmen genç bir kadro değil. Açıkçası şampiyonluğu en çok hak eden ekip olmalarına ek, onlar da fiziksel olarak son dönemde yıprandılar. Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümünde yüksek tempo beklemiyorum. İlk yarıda 2 gol sürpriz olur.

 

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