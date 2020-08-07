Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan

İttifak Holding Konyaspor'da mevcut başkan Hilmi Kulluk, tek liste halinde katıldığı kongrede yeniden başkanlığına seçildi.

DHA 07 Ağustos 2020 Cuma - 20:27
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Süper Lig'in bitmesinin ardından yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Hilmi Kulluk, dün yaptığı açıklamada ise başkanlığa aday olduğunu belirtmişti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde bugün yapılan olağan genel kurula tek liste halinde giren Hilmi Kulluk, yeniden yeşil beyazlı kulübün başkanı oldu.
Hilmi Kulluk'un listesi ise şu şekilde oluştu: Zahir Renklibay, Cengiz Yönet, Bünyamin Sarıtaş, Ekrem Coşkun, Mehmet Tosunoğlu, Mehmet Orhan Hasan Faydasıçok, Güven Öten, Gökhan Çelik, Uğur Öncan, Vahdi Karacoğlu, Muammer Akın, Ali Kemal Işıkçeviren, Mehmet Akcan ve Nuh Kaygısız
 
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI
 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İttifak Holding Konyaspor’un olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk’u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
 
KULÜPLER BİRLİĞİ DE KUTLADI
 
Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı da başkanlığa seçien Hilmi Kulluk'u tebrik etti  Yapılan açıklamada, "Konyaspor Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen sayın Hilmi Kulluk ve yönetim kurulunu tebrik ederibaşarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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