Konyaspor'da İlhan Palut'a 3 yıllık yeni kontrat

Devre arasını beklemeden Palut ve ekibiyle masaya oturmaya hazırlanan idarecilerin 3 yıllık yeni sözleşme önerisini Fenerbahçe maçı öncesinde sunmak istediği kaydedildi.

HOCA DA SICAK BAKIYOR

Her fırsatta Konyaspor'da büyük başarılar elde etmek istediğini dile getiren Palut'un da şehirde ve kulüpte çok mutlu olduğu ve hedeflerine ulaşmak adına böyle uzun vadeli bir çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.