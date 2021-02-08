Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi - 15:32 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 15:52
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da  teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. 
 
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz  İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya  varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik  direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki  kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
 
Konyaspor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 22 lig maçında 6  galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan topladı.
 
Öte yandan İsmail Kartal ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3  maçta 3 galibiyet alarak Konya ekibini çeyrek finale taşıdı.
 

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Etiketler: Konyaspor İsmail Kartal istifa
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