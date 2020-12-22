Konyaspor'da şok sakatlık! 6 ay yok

22 Aralık 2020 Salı - 14:28
Konyaspor'da Sivasspor
maçında sakatlanan Alper Uludağ
sezonu kapadı. DG Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncuların sağlık
durumları hakkında açıklama yapan Konyaspor
Kulüp Doktoru Gökhan Özhan şunları söyledi:
Alper Uludağ
"Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut
tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır.
Farouk Miya
Sol uyluk arka kas grubunda ağrı
hisseden oyuncunun yapılan MR tetkiki sonucunda Biseps Femoris kas grubunda 2. Derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."