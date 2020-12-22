Konyaspor'da şok sakatlık! 6 ay yok

Konyaspor'un tecrübeli futbolcularından Alper Uludağ sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

22 Aralık 2020 Salı - 14:28
İLGİLİ HABERLER
Konyaspor 2-0 Erzurumspor / Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir Konyaspor Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yendi Günün flaş teknik adamı konuştu! 'Soyunma odasında...' Gaziantep FK 1-0 Konyaspor Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor , Kayserispor 1-3 Sivasspor

Konyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ sezonu kapadı. DG Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncuların sağlık durumları hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan şunları söyledi:
 
Alper Uludağ
 
"Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır.
 
Farouk Miya
 
Sol uyluk arka kas grubunda ağrı hisseden oyuncunun yapılan MR tetkiki sonucunda Biseps Femoris kas grubunda 2. Derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: alper ulusoy konyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Süper Lig devleri durdu Fatih Karagümrük iki bomba daha patlattı Süper Lig devleri durdu Fatih Karagümrük iki bomba daha patlattı
Melodie Penalver, Neymar'ın radarına girdi! Melodie Penalver, Neymar'ın radarına girdi! Resmen açıkladı! 'Sorumluluğu o alsın' Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...Resmen açıkladı! 'Sorumluluğu o alsın' Erol Bulut ve Emre Belözoğlu... Fatih Terim yandı tarihi ceza yolda! 17 maç...Fatih Terim yandı tarihi ceza yolda! 17 maç...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.