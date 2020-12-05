Konyaspor 2-0 Erzurumspor / Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederken Yeni Malatyaspor'da Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:00 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 17:59
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Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederken Yeni Malatyaspor'da Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
 
 
Konyaspor 2-0 Erzurumspor
 
11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası  dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a  giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem  Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
 
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle  buluşturdu: 1-0.
 
23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut  farklı şekilde auta çıktı.
 
40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad  Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.
 
45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa  hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık  üstünlüğüyle sona erdi.
 
63. dakikada Hadziahmetovic farkı ikiye çıkaran golü attı. 2-0
 
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir 
 
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok,  Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic,  Daci
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan  Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Baumal, Rashad Muhammed, Obertan,  Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes
 
Gol: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)
 
Kırmızı kart:  Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 
 
 
Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir
 
37. dakikada ev sahibi ekipte savunmanın arkasına atılan topa sahip  olan Umut Bulut'un ceza sahası sağından içeriye çevirdiği meşin yuvarlakla  penaltı noktası üzerinde buluşan Tetteh'in vuruşunda, top direğin dibinden auta  çıktı.
 
45+ 1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin  ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topu iyi kontrol eden Giuliano,  kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
50. dakikada Ponck kendi kalesine golü atarak skoru eşitledi. 1-1
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
 
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Hafez, Chebake,  Acquah, Tetteh, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
 
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Giuliano, Hasan Ali Kaldırım, Rafael,  Ponck, Skrtel, Chadli, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Demba Ba
 
Gol: Dk. 45 1 Giuliano (Medipol Başakşehir)
 
Sarı kartlar: Dk. 26 Gulbrandsen, Dk. 38 İrfan Can Kahveci (Medipol  Başakşehir)
 
 
Bu arada esame listesinde Yeni Malatyaspor'da görev alacağı açıklanan  Wallace, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bunun üzerine ilk 11'de  değişikliğe giden Malatya ekibinde, Wallece'nin yerine Hadebe oyuna dahil edildi. 
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Konyaspor Erzurumspor Yeni Malatyaspo Başakşehir
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