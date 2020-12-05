Konyaspor 2-0 Erzurumspor / Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir

11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun
dışına gönderdi.
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok
, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.
45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
63. dakikada Hadziahmetovic farkı ikiye çıkaran golü attı. 2-0
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Abd
ülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic, Daci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan
Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Baumal, Rashad Muhammed, Obertan, Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes
Gol: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)