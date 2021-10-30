Konyaspor: 2- Fenerbahçe: 1

30 Ekim 2021 Cumartesi - 18:12
| Son Güncelleme : 30 10 2021 - 21:00
Konyaspor ile Fenerabhçe, MEDAŞ Konya
Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor
2-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Soner Dikmen
ve 11. dakikada Abd
ülkerim Bardakçı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Konyaspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.
Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kayserispor
'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
90'
Adil, Serdar Gürler'in yerine oyun
a girdi.Serdar Gürler - Adil Demirbag
90' Karşılaşmanın sonunda en az 9 dakika daha oynanacak.
88' Cikalleshi de sarı kart gören isim.Sarı Kart - Sokol Cikalleshi
88' Mert Hakan, Cikalleshi ile girdiği tartışma sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas
85' Oğulcan yerini Mpoku'ya bıraktı.Ogulcan Ülgün - Paul-José Mpoku
84' GOL! İrfan Can ceza sahası dışında kaleye uzak noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Gol - Irfan Can Kahveci
83' Valencia sedyeyle içeri alındı.
82'
Hızlı kontra atağa kalkan Fenerbahçe'de Serdar Dursun
ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Serdar'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
79' Rahmanovic, Bytyqi'nin yerine oyunda.Zymer Bytyqi - Amar Rahmanovic
75' Sağ kanattan Tisserand'ın ortasında savunmadan seken topa ceza sahasında vuruşunu yapan Valencia topu dışarı gönderdi.
72' Altay yerini Berke'ye bıraktı.Altay Bayindir - Berke Özer
72' Altay karşılaşmaya devam edemeyecek.
71'
Sağlık görevlileri Altay
için sahada.
70' Ceza sahasında Serdar'la çarpışan Altay yerde kaldı.
68' Her iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlanıyor.
65' Zajc, Enrdi Çekici'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Miha Zajc
63' Valencia sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Valencia ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top kalecide kaldı.
59' Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gustavo yerini Mert Hakan'a bıraktı.Luiz Gustavo - Mert Hakan Yandas
56' İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında Valecia'nın yaptığı kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa röveşata vuran Valecia ikiniz pozisyonda da direğe takıldı.
56' Ferdi sağ kanattan içeri pasını yerden gönderdi. Savunma topu uzaklaştırdı.
54' Her iki takımda orta sahada top çevirme oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.
50' İkinci yarıda Fenerbahçe daha istekli oynuyor.
48' Ferdi'nin sağ kanattan ortasında savunmaya çarpan top kornere gitti.
43' Serdar Dursun ceza sahası içinin sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
41' Serdar, Rossi'nin yerine oyunda.Diego Rossi - Serdar Dursun
41' Sangare yerini Novak'a bıraktı.Nazim Sangaré - Filip Novak
41' Vitor Pereria erkenden yaptığı hamlede Pelkas'ın yerine İrfan Canı oyuna aldı.Dimitrios Pelkas - Irfan Can Kahveci
39' Nazım'ın sağ kanattan içeri ortasında Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
36' Zajc'ın sol kanattan ortasında top kaleci Sehic'in kucağında kaldı.
33' Bytyqi'nin sol kanattan verdiği pasta ceza sahasında Cikalleshi topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.
32' Soner ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.
31' Soner Dikmen, Pelkas'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
25' Konyaspor bu dakikalarda tempoyu düşürdü.
22' Fenerbahçe yavaş yavaş oyunu rakip yarı alanına itmeye çalışıyor.
20' Gustavo'nun sol kanattan içeri ortasında top kimseye ulaşamadan sağ taraftan taca çıktı.
18' Valencia'nın ceza sahası sağ çizgisinden yerden içeri gönderdiği topa kimse dokunamadı ve savunma uzaklaştırdı.
16' Cikalleshi sol kanattan içeri ortaladı. Min-Jae'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
12' Fenerbahçe ikinci golün ardından kendi yarı sahasına çekildi.
11' GOL! Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Abdülkerim'in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.Gol - Abdülkerim Bardakci
8' Rossi ceza sahasının sağ çaprazından şansını denedi. Top doğrudan kaleci Sehic'in kucağına gitti.
3' GOL! Sağ kanattan ceza sahasına yapılana ortada Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa sahip olan Soner yaptığı şık vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Gol - Soner Dikmen
İLK 11'LER
KONYASPOR: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi.
FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.