Konyaspor: 2- Fenerbahçe: 1

Konyaspor bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Ligdeki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

88' Mert Hakan, Cikalleshi ile girdiği tartışma sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas

88' Cikalleshi de sarı kart gören isim.Sarı Kart - Sokol Cikalleshi

90' Karşılaşmanın sonunda en az 9 dakika daha oynanacak.

79' Rahmanovic, Bytyqi'nin yerine oyunda.Zymer Bytyqi - Amar Rahmanovic

75' Sağ kanattan Tisserand'ın ortasında savunmadan seken topa ceza sahasında vuruşunu yapan Valencia topu dışarı gönderdi.

72' Altay yerini Berke'ye bıraktı.Altay Bayindir - Berke Özer

72' Altay karşılaşmaya devam edemeyecek.

Sağlık görevlileri 71'Sağlık görevlileri Altay için sahada.

70' Ceza sahasında Serdar'la çarpışan Altay yerde kaldı.

68' Her iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlanıyor.

65' Zajc, Enrdi Çekici'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Miha Zajc

63' Valencia sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Valencia ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Top kalecide kaldı.

59' Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gustavo yerini Mert Hakan'a bıraktı.Luiz Gustavo - Mert Hakan Yandas

56' İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında Valecia'nın yaptığı kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa röveşata vuran Valecia ikiniz pozisyonda da direğe takıldı.

56' Ferdi sağ kanattan içeri pasını yerden gönderdi. Savunma topu uzaklaştırdı.

54' Her iki takımda orta sahada top çevirme oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.