Konyaspor - Fenerbahçe

08 Mart 2021 Pazartesi - 18:40
| Son Güncelleme : 08 03 2021 - 19:45
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe 29. hafta maçında deplasmanda Konya
spor ile karşılaşıyor.
Konyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
3.dakikada İlk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Sol çaprazdan topu alan Mert Hakan'ın kaleye gönderdiği şutu Sehiç çeldi, seken top Valencia'nın önünde kaldı ama yıldız oyuncunun şutu üstten farklı şekilde auta gitti. Fenerbahçe, 3 dakikada Konyaspor
kalesine 3 şut çekti.
29. dakikada Fenerbahçe Szalai ile Konya deplasmanında öne geçti. 0-1
Sağ kanattan kullanılan kornerde top sol kanada
açıldı. Mert Hakan'ın ortasında Gökhan arka direkte kafayla çizgiye paralel gönderdi ve Szalai de boş pozisyonda rahatça golü attı.
32. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkaran golü Osayi ile buldu. 0-2
Pelkas'ın ara pasında müthiş bir süratle giden Osayi Samuel, Sehic'le karşı karşıya düzgün vurdu ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Konyaspor:
Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abd
ülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
Fenerbahçe: Altay
, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam
Maçtan notlar
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding
Konyaspor ile mücadele etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynan karşılaşmayı Fırat Aydınus
yönetti.
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakat olan 4 oyuncusu ile kadro dışı kalan 1 oyuncusundan yoksun şekilde sahaya çıktı. Belindeki ağrı
sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan ve bireysel çalışmalar sürdüren Sadık Çifpınar, sakatlığı bulunan Perotti, çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil ve sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor
ve Antalya
spor maçlarında görev alamayan Caner Erkin
, Konyaspor karşılaşmasında da yer almadı.
GUSTAVO FORMAYA KAVUŞTU
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand bugün kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut
, Antalya maçındaki ilk 11'e göre; Serdar, Valencia, Mert Hakan, Thaim'e yer verirken, Ozan ve Tisserand da yedek kulübesinde yer aldı.
KONYASPOR'DA GUİLHERME FORMA GİYEMEYECEK
Konyaspor, seramoniye Bitlis
'de şehit olan askerlerin isimlerinin bulunduğu maskeyle çıktı.
Yeşil-beyazlı ekipte ise sarı kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlığı devam eden Alper Uludağ
ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Sehic ise ilk 11'de yerini aldı.
İlhan Palut'da Medipol Başakşehir
maçındaki ilk 11'e göre Sehic, Adil ve Shengelia'ya yer verdi.
Konyaspor, Fenerbahçe karşısına 42'nci kez çıkacak. Daha önceki maçların 6'sını Konyaspor, 32'sini Fenerbahçe kazanırken, iki takımda 3 maçta berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile 2020 yılında oynadığı iki maçını da kazandı.