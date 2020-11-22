Konyaspor Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yendi

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1 kazandı

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana çıkarken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı ve 5 haftalık yenilmezlik serisi son buldu

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.