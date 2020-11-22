Konyaspor Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yendi

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Konyaspor, bu hafta evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

22 Kasım 2020 Pazar - 18:04
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Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile İrfan Buz'un göreve geldiği Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1 kazandı
 
Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, 48'de Skubic dengeyi getirdi. Skubic'in golü öncesinde ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi. Konyaspor'da 75'te oyuna giren Musa Çağıran 89'da takımına galibiyeti getirdi.
 
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana çıkarken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı ve 5 haftalık yenilmezlik serisi son buldu
 
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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Etiketler: Konyaspor Kasımpaşa
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