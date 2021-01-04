Konyaspor kadrosu açıklandı! Arda Turan sürprizi

04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:23
Florya Metin Oktay
Tesislerindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00da Konya
ya hareket edecek. Galatasarayda sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor
deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan
da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.
Galatasarayın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.