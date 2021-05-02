Konyaspor Karagümrük'e gol oldu yağdı

Süper Lig'in 39. haftasında Konya spor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 5-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Ahmet Çalık, 61. dakikada Abd ülkerim, 64. dakikada Bytyqi, 85. dakikada Cikalleshi ve 90+3. dakikada Shengelia'dan geldi. Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.

5 maçtır galip gelemeyen Karagümrük, bu sonuçla 51 puanda ve 10. sırada kaldı. 6 maç sonra kazanan Konyaspor ise puanını 45 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi.