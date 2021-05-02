Konyaspor Karagümrük'e gol oldu yağdı

Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla devirdi.

02 Mayıs 2021 Pazar - 18:04
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Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 5-1'lik skorla kazandı.
 
Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Ahmet Çalık, 61. dakikada Abdülkerim, 64. dakikada Bytyqi, 85. dakikada Cikalleshi ve 90+3. dakikada Shengelia'dan geldi. Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.
 
5 maçtır galip gelemeyen Karagümrük, bu sonuçla 51 puanda ve 10. sırada kaldı. 6 maç sonra kazanan Konyaspor ise puanını 45 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi.
 
Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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Etiketler: konyaspor karagümrük
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