Konyaspor Karagümrük'e gol oldu yağdı

02 Mayıs 2021 Pazar - 18:04
Süper Lig'in 39. haftasında Konya
spor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor
5-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Ahmet Çalık, 61. dakikada Abd
ülkerim, 64. dakikada Bytyqi, 85. dakikada Cikalleshi ve 90+3. dakikada Shengelia'dan geldi. Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.
5 maçtır galip gelemeyen Karagümrük, bu sonuçla 51 puanda ve 10. sırada kaldı. 6 maç sonra kazanan Konyaspor ise puanını 45 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi.
Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.