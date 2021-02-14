Konyaspor kazanmayı hatırladı!

Konyaspor 5 hafta sonra kazanmayı bildi. İlhan Palut'un öğrencileri evinde Denizlispor'u 2-0 yendi.

14 Şubat 2021 Pazar - 15:47
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynana karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Konyaspor, Abdulkerim'le 1-0 öne geçti. 81. dakikada ise Konya ekibinin Galatasaray'dan yeni transferi Sekidika farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Konyaspor oldu. 
 
Bu sonuçla Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Denizli temsilcisi 18 puanda kaldı. 

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Etiketler: konyaspor denizlispor
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