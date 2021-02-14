Konyaspor kazanmayı hatırladı!

14 Şubat 2021 Pazar - 15:47
İttifak Holding Konya
spor, Süper Lig'de 25. haftasında Yukatel Denizli
spor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynana karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Konyaspor
, Abdulkerim'le 1-0 öne geçti. 81. dakikada ise Konya ekibinin Galatasaray
'dan yeni transferi Sekidika farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Konyaspor oldu.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Denizli temsilcisi 18 puanda kaldı.