Konyaspor maçı öncesi Falcao müjdesi

Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao da kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ise tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştirecek.