Konyaspor maçı öncesi Falcao müjdesi

Antrenmanda Kerem Aktüroğlu ile çarpışarak sakatlanan Falcao geri döndü.

27 Nisan 2021 Salı - 7:52
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Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı. 
 
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dün Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
 
Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao da kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ise tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de  gerçekleştirecek.

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