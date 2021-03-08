Konyaspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu araya girdi Erol Bulut ile Caner Erkin arasındaki buzlar çözüldü.

08 Mart 2021 Pazartesi - 9:37
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Fenerbahçe’nin, Kadıköy’de 1-0 mağlup olduğu Göztepe maçının son anlarında Caner Erkin oyundan çıkarıldığı için teknik direktörü Erol Bulut’a el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Erol hoca, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan Caner’in bu tavrı sonrası Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
 
Erol Bulut’a destek gösterisi
 
Bu görüşme sonucunda Trabzonspor deplasmanı öncesinde Milli futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Karadeniz temsilcisine karşı alınan galibiyet sonrasında Caner’in, A Takım’dan ayrı olarak tek başına idman yapmasına karar verildi. Yönetim, bu şekilde hem takıma gözdağı vermek hem de Bulut’un arkasında olduğuna dikkat çekmek istedi. Antalyaspor mücadelesinin ardından bu akşamki Konyaspor maçının da kadrosunda olmayan Milli futbolcunun hatasını anladığı ve Erol hocadan özür dilediği bilgisine ulaşıldı.
 
Belözoğlu buzları eritti
 
Belözoğlu’nun bu noktada devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek. Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.

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Etiketler: emre belözoğlu caner erkin erol bulut
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