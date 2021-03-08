Konyaspor maçı öncesi flaş Caner Erkin gelişmesi

08 Mart 2021 Pazartesi - 9:37
Fenerbahçe’nin, Kadıköy’de 1-0 mağlup olduğu Göztepe maçının son anlarında Caner Erkin
oyundan çıkarıldığı için teknik direktörü Erol Bulut
’a el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Erol hoca, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan Caner’in bu tavrı sonrası Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
Erol Bulut’a destek gösterisi
Bu görüşme sonucunda Trabzonspor
deplasmanı öncesinde Milli futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Karadeniz
temsilcisine karşı alınan galibiyet sonrasında Caner’in, A Takım’dan ayrı olarak tek başına idman yapmasına karar verildi. Yönetim, bu şekilde hem takıma gözdağı vermek hem de Bulut’un arkasında olduğuna dikkat çekmek istedi. Antalyaspor
mücadelesinin ardından bu akşamki Konya
spor maçının da kadrosunda olmayan Milli futbolcunun hatasını anladığı ve Erol hocadan özür dilediği bilgisine ulaşıldı.
Belözoğlu buzları eritti
Belözoğlu’nun bu noktada devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek. Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.