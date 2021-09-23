23 Eylül 2021 Perşembe - 19:04
Konyaspor, Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor
'u ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Bordo-mavililerde Vitor Hugo, 9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.
Trabzonspor'un gollerini 1'inci dakikada Andreas Cornelius ile 76'ncı dakikada Amir kendi kalesine attı. Konyaspor
'un gollerini ise Endri Çekici kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 14'e, Konyaspor ise 12'ye yükseltti.
KONYASPOR - TRABZONSPOR: 2-2 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
Gol: 20' Endri Çekici, 46' Endri Çekici / 1' Cornelius, 76' Amir (Kendi kalesine)
Trabzonspor'da Vitor Hugo 9. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun
dışında kaldı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abd
ülkerim, Guileherme, Soner Dikmen
, Amir, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqı, Cikalleshi
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius