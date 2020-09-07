Konyaspor'un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

Konyaspor U19 takımında forma giyen kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonrası girdiği yaşam savaşını kaybetti.

07 Eylül 2020 Pazartesi - 11:22
İLGİLİ HABERLER
Konyaspor'da Hilmi Kulluk yeniden başkan Bülent Korkmaz: Başkan devam etmezse, ben de yokum! Jens Jönsson'dan Beşiktaş açıklaması! Konyaspor kural hatası nedeniyle maçın tekrarını istedi! Beşiktaş 3-0 Konyaspor

Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Haziran sonunda Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. 18 yaşındaki Mustafa'nin yaklaşık iki buçuk aylık yaşam savaşı acı sonla bitti. Genç kalecinin hayatını kaybettiği açıklandı.
 
Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Konyaspor kaleci Mustafa Berzan Tekbaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim... Ozan Tufan milli maça damga vurdu!Ozan Tufan milli maça damga vurdu! Fenerbahçe'de hareketli hafta! 2 yeni transfer, 4 ayrılık...Fenerbahçe'de hareketli hafta! 2 yeni transfer, 4 ayrılık...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.