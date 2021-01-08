Konyaspor Zymer Bytyqi'yi açıkladı

Konyaspor Kosovalı tecrübeli futbolcu Zymer Bytyqi'yi renklerine bağladı.

08 Ocak 2021 Cuma - 11:48
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Konyaspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
İşte yapılan resmi açıklama...
 
"Norveç Eliteserien takımlarından Viking'de forma giyen ve forvet arkası her iki kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki Zymer Bytyqi kulübümüzle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Viking takımıyla 154 maçta sahaya çıkan Zymer Bytyqi 23 gol, 30 asistle oynadı.
 
Bytyqi, İttifak Holding Konyaspor'umuzda 14 numaralı formayı giyecek.
 
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan yeni transferimiz Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligde hakkettiğimiz yerde olacağız."
 

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Etiketler: Zymer Bytyqi konyaspor
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