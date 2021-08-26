Kopenhag 5 - 0 Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Sivas spor, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.

İlk maçı Sivas'ta 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanşta da istediği performansı gösteremedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

Kopenhag'a turu getiren golleri; 24. dakikada Jens Stage, 39. dakikada Mohammed Daramy, 57. dakikada Lukas Lerager, 62. dakikada Pep Biel ve 76. dakikada Rasmus kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sivasspor ’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Kayode’nin kafa vuruşuyla kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Grabara uzaklaştırdı. Ardından gelişen pozisyonda ceza sahası dışında bulunan Hakan Arslan ’ın gelişine vuruşunda, top kalecide kaldı.

20. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta Daramy ceza sahası dışında Diks’i topla buluşturdu. Diks’in topla buluştuktan sonra attığı sert şut, yan direkten döndü.

24. dakikada Kopenhag’ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.