Kopenhag Zanka'yı geri gönderiyor

Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiralık olarak gönderdiği Zanka sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

13 Mart 2021 Cumartesi - 13:04
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Fenerbahçe’den kiralık olarak Danimarka’nın Kopenhag takımına giden Zanka, yola bu takımda devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerle 2022 sonuna dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacı bu sezon için geçerli olmak üzere ise, daha önce de formasını giydiği Kopenhag'a geçici transferle verilmişti.
 
Danimarka basınında yer alan habere göre Kopenhag kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Oyuncunun bonservisinin alınmayacağı ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmayacağı belirtilen haberlerde bunun gerekçesi olarak Zanka'nın maliyeti gösterildi. Zanka bu sezon Kopenhag'da 18 maçta oynadı.
 
Tuhaf sarı karta itiraz reddedildi
 
Öte yandan Zanka’nın, Brondby maçında gördüğü ilginç sarı kart ve sonrasında cezalı duruma düşmesine yapılan itiraz reddedildi. Hakemin yaptığı inceleme sırasında arkasından VAR monitörünü izleyen oyuncuya hakem kartını çıkarmıştı. 


Sarı kartın hakem raporuna VAR monitörünü izlediği için değil; saha sınırlarını izinsiz terk ettiği için gösterildiği şeklinde girdiği, bu yüzden kulübün itirazının geri çevrildiği ortaya çıktı. (Skorer)

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Etiketler: zanka fenerbahçe kopenhag
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