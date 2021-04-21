Kopmalar devam ediyor! Şimdi de Milan ayrıldı

İtalyan devi Milan, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:01
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Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A ekibi Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı. 
 
Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devi Inter de katıldı.
 
Atletico Madrid ve Inter'in ardından Milan da bir açıklama yaparak Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını doğruladı.
 
Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler: milan avrupa süper ligi
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