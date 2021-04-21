Kopmalar devam ediyor! Şimdi de Milan ayrıldı

21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:01
Avrupa Süper Ligi kurucu takımlarından olan İspanya
La Liga ekibi Atletico Madrid
ve İtalya
Serie A ekibi Inter de Avrupa
Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.
Manchester City'nin ardından Liverpool
, Manchester United, Arsenal
, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid
ve İtalya Serie A devi Inter de katıldı.
Atletico Madrid ve Inter'in ardından Milan
da bir açıklama yaparak Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını doğruladı.
Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadeleri kullanıldı.