Kopmalar devam ediyor! Şimdi de Milan ayrıldı

Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadeleri kullanıldı.