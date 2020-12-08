Koronayı atlattı şimdi de sakatlık çıktı

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Enner Valencia antrenmanda yer almadı.

08 Aralık 2020 Salı - 12:48
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.
 
Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde bu sabah saat 11.30'da başlayan antrenmana dizindeki ağrı sebebiyle katılmadı. 31 yaşındaki deneyimli ismin son durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
 
KORONAYI ATLATTI, SAKATLIK ÇIKTI
 
Koronavirüs sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Enner Valencia, Denizlispor maçı öncesinde hastalığını atlamış ve takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmişti.
 
EROL BULUT ALKIŞLATTI
 
Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ardından özel program dahilinde sahada çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş ise antrenmanın tamamında yer aldı.
 
Milli arada Fatih Karagümrükspor ile oynanan özel maçta sakatlanan ve geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Harun Tekin ise ameliyat sonrasında ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçirdiği ameliyatın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Harun Tekin'i takım arkadaşlarına alkışlattı. 
 
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Mauricio Lemos, Diego Perotti, Mbawna Samatta ve Kemal Ademi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
 

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