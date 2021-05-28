Kouyate Galatasaray'dan 2 milyon euro istedi

ALBAYRAK GÖRÜŞÜYOR

Hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabilmesi nedeniyle Terim, Kouyate'yi adeta joker olarak görüyor. İhtiyaç olan bölgede kullanabilecek olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı, başarılı futbolcunun transferinde mali şartların zorlanmasını da istiyor.