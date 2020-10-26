Krasnodar - Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Krasnodar - Chelsea maçını yönetecek.

26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:29
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FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
 
Karşılaşmada İtalyan Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
 

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Etiketler: ali palabıyık
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