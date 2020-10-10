Kristaps Porzingis sağ dizinden ameliyat oldu

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis sağ dizinden operasyon geçirdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 13:12
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Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis'in sağ dizindeki menisküs sakatlığını tedavi etmek için ameliyat edildiğini duyurdu.
 
Porzingis'in rehabilitasyonu için herhangi bir zaman çizelgesi belirlenmedi. Ancak kaynaklar ESPN'den Tim MacMahon'a, Mavericks'in Letonyalı yıldızın 2020-21 sezonu öncesinde antrenman kampına katılmak için zamanında iyileşeceği konusunda iyimser olduğunu belirttiler. Koronavirüs salgını nedeniyle, kamp için bir başlangıç tarihi henüz belirlenmiş değil.
 
Porzingis, Dallas'ın LA Clippers'a karşı oynaıdğı playoff serisinin 1. maçında sakatlanmıştı. Sonraki iki maçta da oynayan Porzingis, ancak takımın diz ağrısı olarak tanı koyduğu sıkıntı yüzünden, 4. ve 5. maçları kaçırmıştı. Takım, 6. maçta elenmeden önce, Porzingis'i serinin geri kalanı için kadro dışı bırkamış ve menisküsünde bir yırtık tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
 
25 yaşındaki oyuncu, Mavericks için ilk tam sezonunda 57 karşılaşmada 20.4 sayı ve 9.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı. New York Knicks'ten 2018-19 sezonunun ortasında alınan Porzingis, sol dizindeki yırtık çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde olduğundan ötürü, o sezon hiç oynamamıştı.
 
(Sporx)
 

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Etiketler: Kristaps Porzingis
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