Kristijan Lovric bombası! Süper Lig devleri peşinde

İki ülkeyi yarışa soktu

Her iki ülkenin yetkilileri, Lovric’i ikna edip milli formayı giydirmeye çalışıyor. Kulübüyle 2023’e kadar mukavelesi bulunan Lovric, sadece bu sezon değil; önceki iki yılda da ligde önemli istatistiklere imza attı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 14 gol, 7 asistle oynayan Lovric, bir önceki yıl ise 30 maçta 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)