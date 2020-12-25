Kritik maç öncesi büyük şok! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor 'a konuk olacak olan Galatasaray 'a kötü haber Mbaye Diagne'den geldi.

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde: