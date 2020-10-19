Haftanın kapanış maçı başladı!

Haftanın kapanış maçında TT Stadı'nda Galatasaray - Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor...

19 Ekim 2020 Pazartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 20:30
İLGİLİ HABERLER
Belhanda ve Feghouli'nin ilk 11'de olmaması taraftarları mutlu etti Alanyaspor'da Efecan yok ama o iki yıldız var Alanyaspor'da Efecan yok ama o iki yıldız var Çok tartışılacak Emre Kılınç kararı SON DAKİKA! Yıldız futbolcu yarınki maçta yok

24'Alanyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip oluyor.
 
23'Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
 
22'Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
 
21'Maç kaldığı yerden yeniden başladı.
 
20'Alanyaspor'da Khouma Babacar topu eliyle kontrol ettiği için sarı kart gördü.
 
20'Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama sonrasında Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi faul kararı verdi.
 
16'Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu farklı şekilde auta gitti.
 
15'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna altıpastan Falcao kafayı vurdu, şutu kaleci Marafona'da kaldı.
 
14'GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi.
 
8' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
 
7' Galatasaray'da Taylan'ın Linnes'e doğru gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti.
 
6' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
 
5' Kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
 
2'Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
 
1'Maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan Galatasaray kullanacak.
 
Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
 
Maç öncesinde Galatasaray'ın 7, konuk Alanyaspor'un ise 10 puanı bulunuyor. Akdeniz ekibi, maçtan puan çıkartması halinde 5. haftayı da lider tamamlayacak.
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao
 
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: feghouli belhanda galatasaray alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Wanda Nara, Inter taraftarlarını çıldırttı! Wanda Nara, Inter taraftarlarını çıldırttı!
Mehmet Ekici'ye şok! Hindistan'a bile gidemediMehmet Ekici'ye şok! Hindistan'a bile gidemedi Fatih Terim'in 11'i belli oldu! Alanyaspor'da yıldız futbolcu yokFatih Terim'in 11'i belli oldu! Alanyaspor'da yıldız futbolcu yok İşte Süper Lig kulüplerinin transfere harcadığı rakamlar...İşte Süper Lig kulüplerinin transfere harcadığı rakamlar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.