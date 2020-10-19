Haftanın kapanış maçı başladı!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 19:14
| Son Güncelleme : 19 10 2020 - 20:30
24'Alanyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip oluyor.
23'Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray
savunması uzaklaştırdı.
22'Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
21'Maç kaldığı yerden yeniden başladı.
20'Alanyaspor'da Khouma Babacar topu eliyle kontrol ettiği için sarı kart gördü.
20'Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama sonrasında Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi faul kararı verdi.
16'Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu farklı şekilde auta gitti.
15'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna altıpastan Falcao kafayı vurdu, şutu kaleci Marafona'da kaldı.
14'GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi.
8' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
7' Galatasaray'da Taylan'ın Linnes'e doğru gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti.
6' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
5' Kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
2'Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
1'Maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan Galatasaray kullanacak.
Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada Kasımpaşa
'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
Maç öncesinde Galatasaray'ın 7, konuk Alanyaspor'un ise 10 puanı bulunuyor. Akdeniz
ekibi, maçtan puan çıkartması halinde 5. haftayı da lider tamamlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro