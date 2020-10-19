Haftanın kapanış maçı başladı!

24'Alanyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip oluyor.





23'Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

22'Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.



21'Maç kaldığı yerden yeniden başladı.



20'Alanyaspor'da Khouma Babacar topu eliyle kontrol ettiği için sarı kart gördü.



20'Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama sonrasında Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi faul kararı verdi.