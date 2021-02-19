Kriz! ‘Kim istiyorsa penaltıyı atsın’

Hırvatistan 1. Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hajduk Split, ilginç bir istatistiğin altına imzasını attı. 21. haftasına gelinen ligde Hajduk takımı şu ana kadar 6 penaltı kaçırarak rekor kırdı.

Hırvat ekibi lehine hakemler bu sezon şu ana kadar 10 kez beyaz noktayı gösterdi. Bunların 4’ünü gole çeviren takım, 6’sından ise yararlanamadı. Kaçan 5 penaltının ardından son olarak Istra maçında topun başına geçen Umut Nayir da yaptığı vuruştan sonuç alamadı.

Umut'un topu direkten döndü



Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’te forma giyen Nayir’in aynı zamanda gol de attığı maçtaki penaltısında top direkten döndü. Hajduk takımında Mijo Caktas 3, Jairo, Jradi ve Umut 1’er penaltı atışından yararlanamadı.

‘Kim istiyorsa penaltıyı atsın’

