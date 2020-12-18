Kulüpler Birliği'nden açıklama! Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden tarihi protesto

Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, bu hafta sonu oynanacak maçların başlama vuruşunda yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi sebebiyle protesto eylemi yapılacağını açıkladı.

18 Aralık 2020 Cuma - 14:43
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Açıklamaya göre Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak bütün maçların başlama düdüğü sonrası futbolcular 60 saniye boyunca hareketsiz kalacak.
 
İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama
 
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Ortak Açıklaması
 
Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.
 
Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.
 
Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Ligin 13. Haftasında ve TFF 1.Lig’in 15. Haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.
 
Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.
 
Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Etiketler: kulüpler birliği
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